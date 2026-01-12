Homem é flagrado agredindo uma mulher Reprodução
Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro para e a mulher abre a porta do veículo, o que desperta a curiosidade e a preocupação de pessoas que estavam nas proximidades. A situação indica uma agressão em plena via pública.
Mesmo presenciando o ocorrido, testemunhas relataram medo de intervir, diante da possibilidade de o motorista estar armado. A tensão fez com que ninguém se aproximasse para tentar defender a vítima.
Até o momento, não há informações oficiais sobre como a situação foi resolvida, nem se a polícia foi acionada ou se a mulher recebeu atendimento. O caso reforça a importância da denúncia de episódios de violência contra a mulher por meio dos canais oficiais, como o 190, em situações de emergência, ou o 180, Central de Atendimento à Mulher.
