Homem é flagrado agredindo uma mulher - Reprodução

Homem é flagrado agredindo uma mulher Reprodução

Publicado 12/01/2026 13:52

Cabo Frio - Um homem foi flagrado agredindo uma mulher na descida da Ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio. A cena, registrada em vídeo e divulgada nas redes sociais, chamou a atenção de quem passava pelo local.



Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro para e a mulher abre a porta do veículo, o que desperta a curiosidade e a preocupação de pessoas que estavam nas proximidades. A situação indica uma agressão em plena via pública.



Mesmo presenciando o ocorrido, testemunhas relataram medo de intervir, diante da possibilidade de o motorista estar armado. A tensão fez com que ninguém se aproximasse para tentar defender a vítima.



Até o momento, não há informações oficiais sobre como a situação foi resolvida, nem se a polícia foi acionada ou se a mulher recebeu atendimento. O caso reforça a importância da denúncia de episódios de violência contra a mulher por meio dos canais oficiais, como o 190, em situações de emergência, ou o 180, Central de Atendimento à Mulher.