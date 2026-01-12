Homem de cerca de 47 anos é morto a tirosReprodução/PM
Homem é morto a tiros e outro fica gravemente ferido no Valão, em Cabo Frio
Crime ocorreu na tarde de domingo (11), em via de grande movimento; polícia investiga possível disputa entre facções
Lancha pega fogo perto do Anjo Caído, em Cabo Frio
Passageiros tiveram que se jogar na água
Homem é flagrado agredindo mulher na descida da Ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio
Cena registrada em vídeo assustou testemunhas, que relataram medo de intervir por suspeita de que o agressor estivesse armado
Festival de Verão agita Cabo Frio por três dias
Evento acontece de 16 a 18 com grandes nomes do sertanejo, forró e pagode em Cabo Frio
Atleta de Cabo Frio é o segundo melhor do mundo no jiu-jitsu
Pedro Duarte, de 16 anos, é da Nova União e competiu, neste domingo (11), no Rio Summer International Open 2026, em sua categoria
Homem é esfaqueado perto do Buraco do Boi, na Praia do Forte, em Cabo Frio
Ataque gerou correria em direção à orla; vítima foi socorrida e levada para o hospital
