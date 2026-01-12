Homem de cerca de 47 anos é morto a tiros - Reprodução/PM

Publicado 12/01/2026 14:01

Cabo Frio - Um homem de cerca de 47 anos foi morto a tiros e outro ficou gravemente ferido na tarde deste domingo (11), no Valão, em Cabo Frio. O ataque ocorreu na principal via da comunidade, em um local de grande circulação, e causou momentos de tensão entre moradores e comerciantes da região.

Segundo as primeiras informações, as vítimas foram surpreendidas por criminosos armados e atingidas por diversos disparos. O homem que morreu chegou a ser identificado pelas autoridades e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local, antes da chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas constatou a morte.

A segunda vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Central de Emergência (HCE), onde permanece internada sob cuidados médicos. Testemunhas relataram correria e o fechamento imediato de estabelecimentos comerciais após o início dos tiros.

A Polícia Militar foi acionada e permanece no local para preservar a cena do crime até a conclusão dos trabalhos da perícia técnica. O policiamento foi reforçado na região como medida preventiva, com o objetivo de garantir a segurança dos moradores e evitar novos confrontos.

De acordo com a apuração inicial, o crime pode estar relacionado à disputa entre facções criminosas pelo controle do território, hipótese que será investigada pelas autoridades. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que ficará responsável pelas investigações, identificação dos autores e esclarecimento da motivação do ataque.