Evento acontece de 16 a 18 com grandes nomes do sertanejo, forró e pagode em Cabo Frio
Festival de Verão de Cabo Frio reúne grandes artistas e promete três noites históricas na Região dos Lagos - Divulgação
Rio - O “Festival de Verão de Cabo Frio”, agita a Região dos Lagos com uma programação inesquecível. O evento acontece, na próxima semana, nos dias 16,17 e 18, trazendo os principais artistas do cenário musical brasileiro em uma grande celebração à estação mais esperada do ano, e contará também com a abertura de shows de artitas locais, como Alvaro Ramos na sexta-feira (16), Bruna Reis no sábado (17) e Felipe Secco no domingo (18).
A programação reúne gigantes do sertanejo, forró e pagode, garantindo três noites de grandes sucessos. A abertura, na quinta-feira (16), será comandada pelo “Embaixador” Gusttavo Lima, seguido pela energia incomparável de Wesley Safadão e o pagode de Ferrugem. Já na sexta-feira (17), o palco recebe Luan Santana, o fenômeno Natanzinho Lima e a potência sertaneja de Lauana Prado. O encerramento, no sábado (18), fica por conta da “Boiadeira” Ana Castela, do carisma de Simone Mendes e do romantismo de Belo.
O festival chega com a proposta de oferecer uma edição inédita e histórica, com uma estrutura planejada para proporcionar ao público uma experiência completa, priorizando a segurança, o conforto e uma infraestrutura de alto nível, preparada para receber milhares de moradores e turistas, celebrando a diversidade cultural do Brasil e movimentando significativamente a economia local, com expectativa de atrair visitantes de várias partes do país e consolidar Cabo Frio como destino-chave durante a alta temporada de verão.
A Vivere Entretenimento, produtora focada na criação e execução de grandes eventos e festivais musicais, se destaca pela excelência em infraestrutura, segurança e curadoria artística, conectando o público aos maiores nomes da música brasileira. As vendas oficiais e os últimos ingressos para o “Festival de Verão de Cabo Frio” estão disponíveis na plataforma www.ingresse.com/festival-de-verao-cabo-frio, e mais informações podem ser obtidas pelo site www.festivalveraocabofrio.com.br.
Festival de Verão de Cabo Frio
Atrações: Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Ferrugem, Luan Santana, Natanzinho Lima, Lauana Prado, Ana Castela, Simone Mendes e Belo. Dias: 16, 17 e 18 de janeiro de 2026 (sexta, sábado e domingo) Horario: Abertura dos portões às 18h / Início dos shows às 21h, na sexta e no sábado. Abertura dos portões às 15h / Início dos shows às 18h, no domingo. Local: Espaço de Eventos de Cabo - Frio, RJ Endereço: Rod. Márcio Corrêa, 980 - Guarani, Cabo Frio - RJ Faixa etária: 16 anos Valor: Ingressos a partir de R$80,00 Mais informações: @festivalveraocabofrio ou festivalveraocabofrio.com.br
