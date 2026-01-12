Festival de Verão de Cabo Frio reúne grandes artistas e promete três noites históricas na Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 12/01/2026 08:16 | Atualizado 12/01/2026 13:55

Rio - O “Festival de Verão de Cabo Frio”, agita a Região dos Lagos com uma programação inesquecível. O evento acontece, na próxima semana, nos dias 16,17 e 18, trazendo os principais artistas do cenário musical brasileiro em uma grande celebração à estação mais esperada do ano, e contará também com a abertura de shows de artitas locais, como Alvaro Ramos na sexta-feira (16), Bruna Reis no sábado (17) e Felipe Secco no domingo (18).

A programação reúne gigantes do sertanejo, forró e pagode, garantindo três noites de grandes sucessos. A abertura, na quinta-feira (16), será comandada pelo “Embaixador” Gusttavo Lima, seguido pela energia incomparável de Wesley Safadão e o pagode de Ferrugem. Já na sexta-feira (17), o palco recebe Luan Santana, o fenômeno Natanzinho Lima e a potência sertaneja de Lauana Prado. O encerramento, no sábado (18), fica por conta da “Boiadeira” Ana Castela, do carisma de Simone Mendes e do romantismo de Belo.

O festival chega com a proposta de oferecer uma edição inédita e histórica, com uma estrutura planejada para proporcionar ao público uma experiência completa, priorizando a segurança, o conforto e uma infraestrutura de alto nível, preparada para receber milhares de moradores e turistas, celebrando a diversidade cultural do Brasil e movimentando significativamente a economia local, com expectativa de atrair visitantes de várias partes do país e consolidar Cabo Frio como destino-chave durante a alta temporada de verão.