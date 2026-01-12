Agno Filipe Ramos Gonçalves Ferreira - Reprodução/PM

Cabo Frio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu, na última quarta-feira (7), Agno Filipe Ramos Gonçalves Ferreira, em Cabo Frio.

A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão decorrente de condenação transitada em julgado.

A condenação é referente a um crime ocorrido em setembro de 2018, na comunidade da Coréia, no município de Mesquita.

De acordo com as informações, Agno já integrou o site dos Procurados do Disque Denúncia, por meio do telefone (2253-1177).