Espingarda calibre 12, munições e entorpecentesReprodução/PM

Publicado 13/01/2026 13:34

Cabo Frio - Na noite desta segunda-feira (12), policiais militares realizaram a prisão de um homem em Cabo Frio por porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas. A ocorrência aconteceu na Rua Céu Azul, na Reserva do Peró, por volta das 22h.

Segundo a ocorrência, as equipes cercaram uma residência após levantamento de inteligência. No local, o criminoso, identificado como Y.M.F., de 29 anos, foi abordado e encontrado com uma espingarda calibre 12, munições e entorpecentes, incluindo haxixe e ecstasy.

Além da arma e das drogas, foram apreendidos um rádio transmissor, balança de precisão, capa de colete tático camuflada, cadernos de anotações, material de endolação e aparelhos eletrônicos. Yuri possui três anotações criminais anteriores por tráfico de drogas e foi levado à 126ª DP, onde foi autuado e permaneceu preso.