Caio Leite, atleta de Jiu-jitsu - Reprodução

Publicado 13/01/2026 13:20

Cabo Frio - Caio Leite, atleta de Jiu-jitsu de Cabo Frio, conquistou posições de destaque em competições nacionais e garantiu participação em torneios internacionais da modalidade.



No último campeonato, a 8ª etapa do Campeonato Mineiro da FJJEMG, Caio ficou em primeiro lugar e vai estrear na faixa roxa no Minas Open da FJJEMG, no dia 22 de fevereiro.



Nos últimos seis meses, ele venceu mais de 15 competições e liderou cinco rankings diferentes, incluindo categorias da Federação Mineira de Jiu-jitsu (FJJEMG) e da Confederação Brasileira de Jiu-jitsu Desportivo (CBJJD).



Os resultados incluem etapas com e sem kimono, nas categorias peso e absoluto. Caio garantiu participação no Campeonato Europeu em Portugal e no Pan-Americano nos Estados Unidos.



Ele também foi vice-campeão em competições da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), como Rio Spring e Juiz de Fora Open.



O atleta treina na equipe Checkmat Cabo Frio, sob orientação do professor Vinícios Abrahão.



Os custos das competições foram cobertos por uma rifa organizada pelo próprio atleta. Recentemente, Caio foi graduado à faixa roxa.