Caio Leite, atleta de Jiu-jitsu Reprodução
No último campeonato, a 8ª etapa do Campeonato Mineiro da FJJEMG, Caio ficou em primeiro lugar e vai estrear na faixa roxa no Minas Open da FJJEMG, no dia 22 de fevereiro.
Nos últimos seis meses, ele venceu mais de 15 competições e liderou cinco rankings diferentes, incluindo categorias da Federação Mineira de Jiu-jitsu (FJJEMG) e da Confederação Brasileira de Jiu-jitsu Desportivo (CBJJD).
Os resultados incluem etapas com e sem kimono, nas categorias peso e absoluto. Caio garantiu participação no Campeonato Europeu em Portugal e no Pan-Americano nos Estados Unidos.
Ele também foi vice-campeão em competições da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), como Rio Spring e Juiz de Fora Open.
O atleta treina na equipe Checkmat Cabo Frio, sob orientação do professor Vinícios Abrahão.
Os custos das competições foram cobertos por uma rifa organizada pelo próprio atleta. Recentemente, Caio foi graduado à faixa roxa.
