Gusttavo Lima, Wesley Safadão e FerrugemReprodução

Publicado 12/01/2026 18:57

Cabo Frio - O Festival de Verão de Cabo Frio promete movimentar a Região dos Lagos com uma programação especial entre esta sexta-feira (16) e domingo (18). O evento celebra a estação mais aguardada do ano e reúne alguns dos principais nomes da música brasileira, além de valorizar talentos locais, que fazem a abertura dos shows: Álvaro Ramos na sexta (16), Bruna Reis no sábado (17) e Felipe Secco no domingo (18).

Com atrações que transitam entre o sertanejo, forró e pagode, o festival garante três noites de grandes sucessos. A abertura, nesta sexta-feira (16), ficará por conta do “Embaixador” Gusttavo Lima, seguida pela energia de Wesley Safadão e o pagode de Ferrugem. No sábado (17), sobem ao palco Luan Santana, o fenômeno Natanzinho Lima e a potência sertaneja Lauana Prado. O encerramento, no domingo (18), terá Ana Castela, Simone Mendes e Belo, prometendo fechar o evento em grande estilo.

O festival chega com a proposta de oferecer uma edição inédita e histórica. A estrutura está sendo planejada para proporcionar ao público uma experiência completa, priorizando a segurança, o conforto e uma infraestrutura de alto nível, preparada para receber milhares de moradores e turistas. Mais do que um festival de música, o evento celebra a diversidade cultural do Brasil e visa movimentar significativamente a economia local. A expectativa é atrair visitantes de várias partes do país, consolidando Cabo Frio como destino chave durante a alta temporada de verão.

A Vivere Entretenimento é uma produtora focada na criação e execução de grandes eventos e festivais musicais. Comprometida em oferecer experiências de alta qualidade, a empresa se destaca pela excelência em infraestrutura, segurança e curadoria artística, conectando o público aos maiores nomes da música brasileira.

Vendas oficiais e últimos ingressos para o “Festival de Verão de Cabo Frio” estão disponíveis na plataforma www.ingresse.com/festival-de-verao-cabo-frio. Mais informações podem ser adquiridas através do site www.festivalveraocabofrio.com.br

Festival de Verão de Cabo Frio

Realização: Vivere Entretenimento

Atrações: Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Ferrugem, Luan Santana, Natanzinho Lima, Lauana Prado, Ana Castela, Simone Mendes e Belo.

Dias: 16, 17 e 18 de janeiro de 2026 (sexta, sábado e domingo)

Horario: Abertura dos portões às 18h00 / Início dos shows às 21h00, na sexta e no sábado. Abertura dos portões às 15h00 / Início dos shows às 18h00, no domingo.

Local: Espaço de Eventos de Cabo – Frio, RJ

Endereço: Rod. Márcio Corrêa, 980 – Guarani, Cabo Frio – RJ

Faixa etária: 16 anos

Valor: Ingressos a partir de R$80,00

Mais informações: @festivalveraocabofrio ou www.festivalveraocabofrio.com.br.