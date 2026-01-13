Turistas são recebidos com samba e clima de festa no aeroportoReprodução
Entre os visitantes, estavam mais de 600 turistas argentinos, que voltaram a desembarcar na cidade após cerca de cinco anos de interrupção dos voos diretos da Argentina. As imagens do fim de semana mostram o clima de festa que marcou a retomada das rotas internacionais e reforçou a hospitalidade cabo-friense.
A recepção não se limitou aos estrangeiros. Turistas brasileiros que chegavam pelo aeroporto também foram acolhidos com música e animação, tornando o momento ainda mais marcante para todos que desembarcaram no terminal.
A retomada dos voos internacionais é resultado de uma articulação entre o Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, a Prefeitura de Cabo Frio, a Secretaria Municipal de Turismo, a administradora do aeroporto e companhias aéreas. Até abril, a previsão é de 54 voos diretos ligando a Argentina à cidade.
Mais de 60% dos visitantes já chegaram com hospedagem reservada, o que fortalece a economia local e impulsiona o comércio e o setor de serviços. A movimentação marca uma nova fase do Aeroporto Internacional de Cabo Frio e reforça o município como destino turístico além da alta temporada.
