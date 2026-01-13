Turistas são recebidos com samba e clima de festa no aeroporto - Reprodução

Publicado 13/01/2026 15:10

Cabo Frio - O desembarque no Aeroporto Internacional de Cabo Frio virou um verdadeiro espetáculo no último fim de semana. Passageiros foram surpreendidos por uma recepção animada, com muito samba no pé, banda ao vivo, dançarinos e aquele clima gostoso de verão, transformando a chegada à cidade em uma experiência especial para turistas de diferentes origens.



Entre os visitantes, estavam mais de 600 turistas argentinos, que voltaram a desembarcar na cidade após cerca de cinco anos de interrupção dos voos diretos da Argentina. As imagens do fim de semana mostram o clima de festa que marcou a retomada das rotas internacionais e reforçou a hospitalidade cabo-friense.



A recepção não se limitou aos estrangeiros. Turistas brasileiros que chegavam pelo aeroporto também foram acolhidos com música e animação, tornando o momento ainda mais marcante para todos que desembarcaram no terminal.



A retomada dos voos internacionais é resultado de uma articulação entre o Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, a Prefeitura de Cabo Frio, a Secretaria Municipal de Turismo, a administradora do aeroporto e companhias aéreas. Até abril, a previsão é de 54 voos diretos ligando a Argentina à cidade.



Mais de 60% dos visitantes já chegaram com hospedagem reservada, o que fortalece a economia local e impulsiona o comércio e o setor de serviços. A movimentação marca uma nova fase do Aeroporto Internacional de Cabo Frio e reforça o município como destino turístico além da alta temporada.