Residência é alvo de assaltoReprodução/PM
Residência é alvo de assalto no bairro Palmeiras, em Cabo Frio
Criminosos renderam morador e fugiram levando eletrônicos e objetos pessoais
Duas pessoas são baleadas em meio a suposta disputa de facções no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (12)
Homem é preso com espingarda e drogas em operação na Reserva do Peró, em Cabo Frio
Ação da polícia ocorreu na noite desta segunda-feira (12)
Atleta de Cabo Frio conquista vaga em torneios internacionais de Jiu-jitsu
Resultado de seis meses de competições garante a Caio Leite participação em torneios na Europa e nos Estados Unidos
Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Ferrugem abrem Festival de Verão de Cabo Frio na sexta-feira (16)
Evento segue até domingo (18) e terá Luan Santana, Natanzinho Lima, Lauana Prado, Ana Castela, Simone Mendes e Belo nos dias seguintes, além de artistas locais
Líder de facção criminosa é preso e drogas são apreendidas em Cabo Frio
Operação no bairro Porto do Carro resulta em prisão e apreensão de armas e entorpecentes
