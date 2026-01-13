Residência é alvo de assalto - Reprodução/PM

Residência é alvo de assaltoReprodução/PM

Publicado 13/01/2026 14:15

Cabo Frio - Uma casa localizada no bairro Palmeiras, em Cabo Frio, foi assaltada na tarde desta segunda-feira (12). A ocorrência foi registrada na Rua Diniz, nas proximidades da Distribuidora de Bebidas Amendoeira, conhecida como Depósito do Nelson.

Segundo informações, uma pessoa estava no interior do imóvel no momento da ação criminosa. O morador foi surpreendido pelos assaltantes, rendido e teve as mãos amarradas. Em seguida, ele foi trancado em um cômodo enquanto os criminosos reviravam a casa.

Os autores do crime fugiram após recolherem diversos bens, entre eles equipamentos eletrônicos e pertences pessoais.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local por volta das 20h para os primeiros procedimentos. A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que investiga o caso e busca identificar os responsáveis pelo assalto, além do caminho utilizado na fuga. Ninguém foi preso.