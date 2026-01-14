Homem é flagrado furtando picanhaReprodução/PM

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Cabo Frio - Câmeras de segurança de um açougue localizado na Rua Samuel Bessa, no bairro Jacaré, em Cabo Frio, flagraram a ação de um homem furtando duas peças de picanha no estabelecimento.

As imagens mostram o suspeito circulando pelo local e, em determinado momento, se abaixando entre as gôndolas. Em seguida, ele coloca as peças de carne por baixo da camisa, tentando ocultar os produtos antes de deixar o açougue.

O furto foi registrado pelo sistema de monitoramento do comércio, que pode auxiliar na identificação do autor. Até o momento, não há informações oficiais sobre a recuperação da mercadoria ou se o homem foi localizado.