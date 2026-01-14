Trânsito - Reprodução

14/01/2026

Cabo Frio - A poda de árvores realizada na manhã desta quarta-feira (14) na Avenida Henrique Terra, no bairro Portinho, em Cabo Frio, causa lentidão no trânsito e exige paciência dos motoristas que seguiam em direção ao centro da cidade. O congestionamento já é sentido desde a Avenida Wilson Mendes, na altura do bairro Jacaré, passando pela Ponte Deputado Márcio Corrêa, um dos principais acessos à região central.



A intervenção integra um mutirão iniciado pela Enel Distribuição Rio na última terça-feira (13), com ações programadas até o dia 22 de janeiro. O objetivo, segundo a concessionária, é reduzir os riscos de interrupções no fornecimento de energia elétrica, especialmente durante o verão, período marcado por chuvas intensas e ventos fortes que podem provocar a queda de galhos e troncos sobre a rede elétrica.



Ao todo, 560 árvores devem ser podadas em diferentes pontos do município. A ação conta com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio, responsável pela sinalização nas áreas de corte, realizada pela Guarda Municipal, além do recolhimento dos resíduos resultantes do serviço.



A Enel atende cerca de 170 mil clientes em Cabo Frio e destaca que a queda de vegetação sobre a rede é uma das principais causas de falhas no fornecimento de energia.