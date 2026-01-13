Ciclista atinge carro e quebra retrovisorReprodução
Nas imagens, o motorista mostra o retrovisor do veículo danificado após o contato com uma bicicleta. Segundo o relato, o ciclista trafegava pela via, passou próximo ao automóvel e acabou atingindo o retrovisor, deixando o local em seguida, sem fornecer informações ou prestar esclarecimentos.
O episódio aconteceu na Avenida Joaquim Nogueira. De acordo com o condutor, a via possui ciclovia sinalizada, porém o ciclista não utilizava o espaço destinado às bicicletas no momento do ocorrido.
O caso reforça a necessidade do cumprimento das normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro por todos os usuários das vias.
Se o ciclista colide com um veículo, causa dano e se afasta do local sem prestar esclarecimentos, aplica-se o artigo 176 do CTB, que vale para qualquer condutor, inclusive ciclistas.
Mesmo sem vítima, o entendimento é que abandonar o local do acidente sem se identificar ou resolver o dano configura infração administrativa.
Além da infração de trânsito, o ciclista pode responder civilmente, com base no Código Civil, por danos materiais. Ou seja, ele pode ser obrigado a indenizar o proprietário do veículo.
