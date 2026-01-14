Feira de Adoção Animal - Ascom

Feira de Adoção AnimalAscom

Publicado 14/01/2026 15:41

Cabo Frio - A Superintendência de Proteção Animal realiza neste sábado (17) a primeira edição do ano da Feira de Adoção Animal.



A ação acontece das 9h30 às 13h, na Rua Itajuru, nº 327, no Centro de Cabo Frio, e é organizada por meio do Canil Municipal.



A feira tem como objetivo incentivar a adoção de cães e gatos que estão sob os cuidados do Canil Municipal.



Os animais disponíveis apresentam diferentes portes e perfis, permitindo que os interessados avaliem a compatibilidade com sua rotina.



Durante o evento, o público poderá conhecer parte dos serviços oferecidos pelo Canil Municipal.



Entre as atividades desenvolvidas estão atendimentos veterinários gratuitos destinados a animais de famílias de baixa renda, além de cães e gatos vítimas de maus-tratos ou acidentes.



O Canil está localizado no distrito de Tamoios e realiza atendimentos de segunda a sexta-feira, a partir das 9h, por ordem de chegada, com distribuição de senhas, exceto em feriados e pontos facultativos.



Os animais disponibilizados para adoção já receberam a primeira dose de vacina e seguem com acompanhamento veterinário após o processo.



Também está prevista a castração gratuita, conforme critérios técnicos relacionados à idade e às condições de saúde.



Para participar da adoção, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.