Feira de Adoção AnimalAscom
A ação acontece das 9h30 às 13h, na Rua Itajuru, nº 327, no Centro de Cabo Frio, e é organizada por meio do Canil Municipal.
A feira tem como objetivo incentivar a adoção de cães e gatos que estão sob os cuidados do Canil Municipal.
Os animais disponíveis apresentam diferentes portes e perfis, permitindo que os interessados avaliem a compatibilidade com sua rotina.
Durante o evento, o público poderá conhecer parte dos serviços oferecidos pelo Canil Municipal.
Entre as atividades desenvolvidas estão atendimentos veterinários gratuitos destinados a animais de famílias de baixa renda, além de cães e gatos vítimas de maus-tratos ou acidentes.
O Canil está localizado no distrito de Tamoios e realiza atendimentos de segunda a sexta-feira, a partir das 9h, por ordem de chegada, com distribuição de senhas, exceto em feriados e pontos facultativos.
Os animais disponibilizados para adoção já receberam a primeira dose de vacina e seguem com acompanhamento veterinário após o processo.
Também está prevista a castração gratuita, conforme critérios técnicos relacionados à idade e às condições de saúde.
Para participar da adoção, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.