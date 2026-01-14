Faca - Reprodução/PM

Publicado 14/01/2026 17:28

Cabo Frio - Um homem foi preso na noite desta terça-feira (13) após tentar roubar um pedestre com uma faca na Avenida Independência, em Unamar, distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

Segundo a Polícia Militar, a tentativa de roubo aconteceu por volta das 19h21, nas proximidades do supermercado Supermarket. A vítima reagiu à ação, entrou em luta corporal com o suspeito e conseguiu retirar a arma branca utilizada no crime.

Com o apoio de populares que presenciaram a situação, o homem foi imobilizado e mantido no local até a chegada da guarnição.

O suspeito foi encontrado com escoriações pelo corpo e pela cabeça. A faca utilizada na tentativa de roubo foi apreendida pelos policiais.

Em seguida, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabo Frio para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso pelo crime de roubo tentado.