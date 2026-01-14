126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Reprodução

Publicado 14/01/2026 16:47

Cabo Frio - Três pessoas foram baleadas na tarde desta quarta-feira (14) no Morro do Limão, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. O caso é investigado como um ataque armado possivelmente relacionado à disputa entre facções criminosas que atuam na cidade.

Segundo informações preliminares, homens armados teriam invadido a comunidade e efetuado diversos disparos. Durante a ação, três pessoas foram atingidas. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Otime Cardoso dos Santos (HMOCS). O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

A Polícia Militar foi acionada e realizou incursões na região para tentar localizar os suspeitos e reforçar a segurança. Viaturas permaneceram no entorno do Morro do Limão e do Jardim Esperança após o ocorrido.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). A Polícia Civil investiga a dinâmica do ataque, a autoria dos disparos e a possível ligação do caso com disputas entre facções criminosas rivais.