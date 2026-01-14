126ª Delegacia de Polícia (126ª DP)Reprodução
Três pessoas são baleadas durante suposta guerra de facções no Morro do Limão, em Cabo Frio
Ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (14) e está sob investigação da Polícia Civil
Motociclista fica ferido em acidente na ponte Deputado Wilson Mendes, em Cabo Frio
Imagens mostram o homem estirado no asfalto enquanto aguardava atendimento
Feira de Adoção Animal acontece neste sábado (17) no Centro de Cabo Frio
Evento reúne cães e gatos disponíveis para novos lares e orienta interessados sobre cuidados e serviços veterinários
Mulher é agredida pelo marido e socorrida em estado grave em Cabo Frio
Vizinhos ouviram pedidos de socorro e acionaram a polícia; suspeito foi preso em flagrante e caso é investigado como tentativa de feminicídio
Homem é flagrado furtando picanha em açougue no bairro Jacaré, em Cabo Frio
Câmeras de segurança registraram o momento em que duas peças de carne foram escondidas sob a camisa
Poda de árvores provoca lentidão no trânsito em Cabo Frio nesta quarta-feira (14)
Intervenções na Avenida Henrique Terra fazem parte de mutirão da Enel para prevenção de quedas de energia durante o verão
