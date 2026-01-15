MapaAscom
Cabo Frio monta esquema especial de trânsito para Festival de Verão
Alterações começam às 14h desta sexta-feira (16) e incluem bloqueios, mudanças de circulação e áreas exclusivas para táxis e aplicativos
Foragido do sistema penitenciário é recapturado no Jardim Peró, em Cabo Frio
Homem com mandado de recaptura por homicídio foi localizado durante diligências da Polícia Militar
Homem é detido por populares e acaba preso após tentar roubar pedestre com faca em Cabo Frio
Vítima reagiu, entrou em luta corporal, conseguiu tomar a arma branca e imobilizar o suspeito até a chegada da Polícia Militar
Três pessoas são baleadas durante suposta guerra de facções no Morro do Limão, em Cabo Frio
Ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (14) e está sob investigação da Polícia Civil
Motociclista fica ferido em acidente na ponte Deputado Wilson Mendes, em Cabo Frio
Imagens mostram o homem estirado no asfalto enquanto aguardava atendimento
Feira de Adoção Animal acontece neste sábado (17) no Centro de Cabo Frio
Evento reúne cães e gatos disponíveis para novos lares e orienta interessados sobre cuidados e serviços veterinários
