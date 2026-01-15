Mapa - Ascom

MapaAscom

Publicado 15/01/2026 14:33

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio definiu um esquema especial de trânsito e mobilidade para este fim de semana em razão da realização do Festival de Verão no Espaço de Eventos, no bairro Praia do Siqueira. As medidas entram em vigor a partir das 14h desta sexta-feira (16) e seguem durante todos os dias de programação.

As ações são coordenadas pelas secretarias de Segurança e Ordem Pública e de Mobilidade Urbana e têm como objetivo organizar o fluxo de veículos, garantir a segurança do público e facilitar o acesso ao local do evento, que deve receber cerca de 20 mil pessoas por dia.

Para atender à demanda, foram criadas áreas específicas de embarque e desembarque para veículos por aplicativo nas ruas Luís Lindenberg e Los Angeles, com apoio de agentes de trânsito. A partir da meia-noite, a Rua Ponta Grossa contará com espaço exclusivo para táxis, especialmente voltado ao horário de saída do público. A recomendação é que os visitantes priorizem o uso de transporte público, táxis e aplicativos.

Também haverá mudanças importantes na circulação da região. Motoristas que vêm da Praia do Siqueira pela Avenida América Central e pretendem acessar o bairro São Cristóvão não poderão entrar pela Rua Joaquim Nogueira. Já os veículos que saem da Rua Joaquim Nogueira poderão seguir apenas no sentido Praia do Siqueira, sem acesso de retorno para a Avenida América Central, devido ao bloqueio no cruzamento.

Outro ponto de atenção é a Rua Luiz Feliciano Cardoso, nos fundos do supermercado Assaí, que terá acesso restrito exclusivamente a veículos autorizados durante o período do evento.

A operação contará com reforço da Guarda Civil Municipal, da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização e da Polícia Militar, que atuarão nas imediações do Espaço de Eventos e nas principais vias de acesso, com ações de ordenamento urbano, controle de acessos, bloqueios viários e policiamento ostensivo.

O planejamento foi definido em reuniões entre representantes da Prefeitura, da Polícia Militar e da organização do evento, realizadas no 25º Batalhão da PM, no Jardim Caiçara. O objetivo é assegurar fluidez no trânsito, organização do entorno e segurança para o público.

O evento reúne artistas de destaque da música nacional, promete movimentar a economia local e reforça Cabo Frio como um dos principais polos de grandes eventos da Região dos Lagos. Os portões do Espaço de Eventos serão abertos a partir das 18h. O ordenamento interno é de responsabilidade da Vivarte Entretenimento, produtora do evento, com apoio institucional da Prefeitura.