Penitenciário é recapturadoReprodução/PM

Publicado 15/01/2026 13:41

Cabo Frio - Um homem foragido do sistema penitenciário foi recapturado na tarde desta quarta-feira (14), no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio. A prisão aconteceu por volta das 18h10, na Rua Rio de Janeiro, durante uma ação realizada por equipes da Polícia Militar.



Segundo a ocorrência, as diligências foram intensificadas após um ataque a tiros ocorrido na localidade do Morro do Limão, onde pessoas foram baleadas. A suspeita é de que o episódio esteja relacionado a conflitos entre grupos ligados ao tráfico de drogas na região.



Durante o patrulhamento no Jardim Peró, um homem identificado pelas iniciais A.F.C.D.S., de 26 anos, tentou fugir ao perceber a presença policial, mas foi alcançado e abordado. No momento da ação, ele confessou estar foragido do sistema penitenciário. Após verificação realizada pelo Serviço Reservado, foi confirmado um mandado de recaptura em aberto contra o suspeito.



De acordo com os registros policiais, o homem possui anotações criminais por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, homicídio simples e associação para o tráfico de drogas. O mandado de recaptura é referente a um processo por homicídio, expedido pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



Após a confirmação da ordem judicial, o acusado foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, posteriormente, encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso para o cumprimento do mandado.