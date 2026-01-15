Projeto "O Canto do Forte" - Reprodução

Publicado 15/01/2026 15:24

Cabo Frio - O Forte São Mateus recebe, a partir desta quinta-feira (15), o projeto “O Canto do Forte”, que promove apresentações musicais e exposição de artes no espaço histórico de Cabo Frio.

A programação começa às 15h, com exposição de artes, e os shows têm início às 17h. As atividades acontecem durante todos os finais de semana que antecedem o Carnaval, reunindo artistas locais e regionais em diferentes estilos musicais.

Nesta semana, a programação inclui DJ Sid, na quinta-feira (15), com apresentação de eletro-loud; Vinícius Santa Rosa, na sexta-feira (16), com repertório de MPB; e Angel Duarte, no sábado (17), com pop-reggae.

Além das apresentações musicais, o público pode visitar a exposição de artes montada no local, ampliando o acesso às atividades culturais no Forte São Mateus.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, o projeto integra ações voltadas à ocupação cultural dos espaços históricos do município.

“O Canto do Forte é um projeto da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, que, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, enaltece a paisagem da cidade mais bonita do mundo por meio da musicalidade. É a cultura dialogando com o nosso patrimônio histórico e natural, ocupando o Forte São Mateus com arte, música e encontros durante todos os finais de semana que antecedem o Carnaval”, afirmou o secretário.

O Forte São Mateus funciona diariamente, das 8h às 18h, com entrada gratuita.