Projeto "O Canto do Forte"Reprodução
Projeto "O Canto do Forte" leva música e artes ao Forte São Mateus
Iniciativa reúne artistas locais e regionais com shows e exposição artística nos fins de semana que antecedem o Carnaval
Festival de Verão: Montagem do palco avança para os shows do fim de semana em Cabo Frio
O evento será realizado no Espaço de Eventos de Cabo Frio, localizado na Rodovia Márcio Corrêa, nº 980, no bairro Guarani
Cabo Frio monta esquema especial de trânsito para Festival de Verão
Alterações começam às 14h desta sexta-feira (16) e incluem bloqueios, mudanças de circulação e áreas exclusivas para táxis e aplicativos
Foragido do sistema penitenciário é recapturado no Jardim Peró, em Cabo Frio
Homem com mandado de recaptura por homicídio foi localizado durante diligências da Polícia Militar
Homem é detido por populares e acaba preso após tentar roubar pedestre com faca em Cabo Frio
Vítima reagiu, entrou em luta corporal, conseguiu tomar a arma branca e imobilizar o suspeito até a chegada da Polícia Militar
Três pessoas são baleadas durante suposta guerra de facções no Morro do Limão, em Cabo Frio
Ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (14) e está sob investigação da Polícia Civil
