Ocupação hoteleiraReprodução

Renata Cristiane
Cabo Frio - As cidades da Região dos Lagos já se preparam para o feriado de São Sebastião, celebrado na próxima terça-feira (20), padroeiro do Estado do Rio de Janeiro e do município de Araruama.

A expectativa é de grande fluxo de turistas, principalmente vindos da capital, em um período marcado por intensa programação cultural e esportiva.

Em Cabo Frio, a ocupação hoteleira pré-feriado atinge 92%, impulsionada pelo aumento da procura no mês de janeiro e pela realização do Festival de Verão, que acontece nesta sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18).

O evento reúne atrações musicais e atividades voltadas ao público que visita a cidade durante a alta temporada. 
 
Ocupação hoteleiraReprodução
Araruama registra ocupação de 100% na rede hoteleira para o próximo fim de semana. O resultado está associado ao feriado municipal e à programação de eventos, que inclui o Fest Verão, realizado na Praia do Centro, com atividades esportivas gratuitas voltadas para toda a família.

Também está em andamento a tradicional Festa de São Sebastião, que começa nesta sexta e segue até o dia 20, com quermesse, apresentações de artistas locais, procissão religiosa e a Corrida de São Sebastião, prevista para a manhã de domingo.

A agenda de eventos em Araruama conta ainda com o Desafio Sol & Mar, realizado na Praça Antônio Raposo, com oficinas e exposições abertas ao público.
 
Ocupação hoteleiraReprodução
Em Arraial do Cabo, a Secretaria de Turismo informou que os dados ainda não estão consolidados, mas a taxa de ocupação para este fim de semana já alcança cerca de 88%. Para o período do feriado, a previsão é de 90%, com possibilidade de aumento nos próximos dias.

No município, acontece a abertura do Verão Musical, na Praça Victorino Carriço, com shows gratuitos em espaços públicos para moradores e turistas durante o fim de semana.
 
Ocupação hoteleiraReprodução
Já em São Pedro da Aldeia, a Secretaria de Turismo informou que a taxa de ocupação das hospedagens entre sexta-feira e segunda-feira está em 89%.
 
Ocupação hoteleiraReprodução
O Jornal entrou em contato com as Prefeituras de Saquarema, Armação dos Búzios e Iguaba Grande para obter informações sobre a ocupação hoteleira, e aguarda o retorno.
