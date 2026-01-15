Cabo Frio - As cidades da Região dos Lagos já se preparam para o feriado de São Sebastião, celebrado na próxima terça-feira (20), padroeiro do Estado do Rio de Janeiro e do município de Araruama.
A expectativa é de grande fluxo de turistas, principalmente vindos da capital, em um período marcado por intensa programação cultural e esportiva.
Em Cabo Frio, a ocupação hoteleira pré-feriado atinge 92%, impulsionada pelo aumento da procura no mês de janeiro e pela realização do Festival de Verão, que acontece nesta sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18).
Também está em andamento a tradicional Festa de São Sebastião, que começa nesta sexta e segue até o dia 20, com quermesse, apresentações de artistas locais, procissão religiosa e a Corrida de São Sebastião, prevista para a manhã de domingo.
A agenda de eventos em Araruama conta ainda com o Desafio Sol & Mar, realizado na Praça Antônio Raposo, com oficinas e exposições abertas ao público.
Em Arraial do Cabo, a Secretaria de Turismo informou que os dados ainda não estão consolidados, mas a taxa de ocupação para este fim de semana já alcança cerca de 88%. Para o período do feriado, a previsão é de 90%, com possibilidade de aumento nos próximos dias.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.