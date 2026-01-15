Fest Verão - Ascom

Araruama - A Praia do Centro recebe, neste sábado (17), mais uma edição do Fest Verão. A programação tem início às 7h, com treino funcional e aulão de karatê, realizados na estrutura montada na orla. Durante o dia, o público poderá participar de atividades esportivas e de lazer oferecidas gratuitamente.



Entre as opções aquáticas estão caiaques simples e duplos e pranchas de stand up paddle, disponibilizados pela Prefeitura. A Secretaria de Esporte e Lazer contará com profissionais para orientar os participantes, incluindo iniciantes nas modalidades.



A moradora Paula Santos, que se mudou recentemente para Araruama, participou das atividades com a família e comentou a experiência após um passeio de caiaque.



“Vim aqui para curtir a lagoa com a minha família e estou adorando. Meus filhos se divertiram e eu e meu marido também. É raro encontrar um lugar que reúna natureza, tranquilidade e atividades gratuitas para todas as idades. A lagoa é linda e esse cuidado, esse suporte que a cidade oferece para as famílias foi um doms motivos que nos fez escolher Araruama para viver”, contou Paula ao lado da filha.



As atividades esportivas seguem até as 11h, com beach soccer, foot mesa, vôlei e frescobol. No período da tarde, a partir das 16h, a programação continua com caiaque, stand up paddle, foot mesa, beach soccer e aulão de judô.



No início da noite, a programação musical começa às 18h com o DJ Elton durante o pôr do sol. Às 19h, o grupo Beat Dance se apresenta no palco. O encerramento acontece às 20h, com show da banda Dona Kátia.



Neste fim de semana, o Fest Verão será realizado apenas no sábado. No domingo (18), não haverá atividades devido à realização da Corrida de São Sebastião.



De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Welliton Barros, o evento foi planejado para ampliar o acesso da população às atividades esportivas e de lazer. “O nosso objetivo é incentivar a prática esportiva e oferecer opções de lazer para todas as idades, valorizando a orla. Este é apenas o começo: ao longo do verão, a população ainda vai encontrar muitas novidades e novas modalidades. Vem muita coisa boa por aí”, afirmou.