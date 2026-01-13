AcidenteAraruama em Pauta
De acordo com as primeiras informações, o motociclista sofreu uma lesão grave no braço em decorrência do impacto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para prestar os primeiros atendimentos à vítima.
Ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente nem sobre o estado de saúde atualizado do motociclista após o socorro. O trânsito na região ficou parcialmente afetado durante o atendimento da ocorrência.
