Publicado 09/01/2026 18:02

Araruama - Um homem identificado como Jovane Crespo da Silva foi morto a tiros dentro da própria residência na madrugada desta sexta-feira (9), na Estrada da Arapoca, em São Vicente de Paulo, distrito de Araruama, na localidade de Norival Carvalho.

De acordo com informações preliminares, homens encapuzados invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos com armas de fogo. Após a ação, os suspeitos fugiram do local.

Segundo informações, a vítima, conhecida pelo apelido de “Gordinho”, possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com atuação em uma área considerada de risco. A ocorrência foi registrada como homicídio, e o caso segue sob investigação das autoridades competentes, que buscam identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.