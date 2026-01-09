Fest Verão - Ascom

Publicado 09/01/2026 15:48

Araruama - A orla de Araruama ganha mais movimento a partir deste sábado (10) com o início do Fest Verão, evento promovido pela Prefeitura para animar os fins de semana da estação mais quente do ano. Aproveitando o cenário da laguna, a programação combina práticas esportivas gratuitas ao longo do dia e atrações musicais à noite, com destaque para DJs e artistas da cidade.



As atividades começam logo cedo, às 7h, com treino funcional na estrutura montada na Praia do Centro. Às 8h, o público poderá participar de um aulão de judô. Já no período da tarde, das 16h às 19h, estão previstas modalidades como beach soccer, futevôlei e vôlei, abertas a moradores e visitantes.



À noite, a programação segue com música. O DJ Elton sobe ao palco às 18h, preparando o clima para o show do cantor Zózi, marcado para as 20h, encerrando o primeiro dia do evento.



No domingo, o foco volta a ser o esporte. Das 8h às 11h, serão oferecidas aulas de caiaque e stand up paddle, além de partidas de beach soccer, vôlei e futevôlei. Todas as atividades são gratuitas e não exigem inscrição prévia.



O Fest Verão segue até o mês de março, com programações em fins de semana alternados, devido à realização de outros eventos e ações na orla do Centro.