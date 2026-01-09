118ª DPReprodução
Homem é baleado durante tentativa de assalto em Araruama
O crime ocorreu por volta das 15h30, no bairro Parque Hotel, após a mulher que o acompanhava se recusar a entregar o celular aos criminosos
Fabinho Costa inaugura espaço de lazer e reforça investimentos em Iguaba Grande
Área de 5 mil m², na Vila Nova, reúne esporte, lazer e paisagismo e passa a atender moradores de todas as idades
Alexandre Martins entrega 'Centro Ângela Barroso' e avança no atendimento PCD em Búzios
Entrega contou com presença da primeira-dama Daniele Guimarães e encontro com pais e mães atípicos
Fábio do Pastel reúne Enel para tratar instabilidade elétrica em São Pedro da Aldeia
Prefeito recebeu nova chefe de Operações da concessionária e apresentou demandas da população
Neta acusa ex-deputado Paulo Melo e pai por abuso; família nega e fala em motivação política
Inquérito tramita em segredo de justiça e autoridades analisam relatos contraditórios
Alexandre Martins recebe comando do CBMERJ e acelera projeto do quartel dos Bombeiros
Visita técnica ao terreno marca nova etapa para instalação da unidade
Araruama recebe Desafio Sol & Mar, evento que reúne inovação, tecnologia limpa, esporte e sustentabilidade
Além das atividades, esta segunda edição vai contar com apresentações diárias do DJ Raphael Moraes, show da banda 3030, no sábado (17), das 18h às 19h30, e apresentação do Baile Charme da Praça no domingo (18), das 16h às 18h
