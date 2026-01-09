118ª DP - Reprodução

Publicado 09/01/2026 15:19

Araruama - Um homem foi baleado na mão durante uma tentativa de assalto registrada na tarde desta quinta-feira (8), em Araruama. O crime ocorreu por volta das 15h30, no bairro Parque Hotel, após a mulher que o acompanhava se recusar a entregar o celular aos criminosos.

Segundo informações da ocorrência, o casal seguia de carro por uma via do bairro quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta azul. O suspeito que estava na garupa, armado, anunciou o assalto e exigiu que as vítimas entregassem os aparelhos celulares.

O motorista entregou o próprio telefone, mas a mulher não obedeceu à ordem dos criminosos. Durante a ação, o assaltante efetuou um disparo, atingindo a mão esquerda do condutor. Logo após o tiro, os suspeitos fugiram do local. A placa da motocicleta não foi anotada e os autores ainda não foram identificados.

A vítima ferida foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama, onde recebeu atendimento médico. A Polícia Militar foi acionada após a unidade de saúde informar a entrada de um paciente baleado.

Em contato com os policiais, a mulher confirmou a versão apresentada pelo companheiro e informou que pretende registrar a ocorrência. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso e não houve apreensão de armas ou do veículo utilizado no crime. O caso foi registrado como roubo e será investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do G1.