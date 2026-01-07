Desafio Sol & Mar - Ascom

Publicado 07/01/2026 18:28

Araruama - Araruama será palco do Desafio Sol & Mar, uma iniciativa que une esporte, tecnologia e conscientização ambiental. O município é o segundo a receber o projeto, que promove iniciativas sustentáveis voltadas para o uso de energias renováveis e soluções inovadoras para a mobilidade aquática sustentável.



O evento será realizado entre os dias 15 e 18 de janeiro, na Praça Antônio Raposo. A programação acontece nos dias 15, 16 e 18, das 8h às 18h, e no dia 17 de janeiro, das 8h às 20h, oferecendo atividades ao longo de todo o dia para moradores e visitantes.



A iniciativa incentiva a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a aplicação prática de energias limpas. O destaque é a Regata Solar, competição que reúne barcos movidos exclusivamente por energia solar e desenvolvidos por equipes universitárias. Nesta segunda edição, a prova contará com as participações da equipe Araribóia, da Universidade Federal Fluminense, de Niterói, e Hefesto, do Instituto Federal Fluminense, de Cabo Frio.

O evento conta com uma programação diversificada, incluindo exposições de projetos científicos e tecnológicos, atividades interativas e educativas voltadas à sustentabilidade, como tanque de nautimodelismo, simulador de rafting em realidade virtual, ações de conscientização ambiental, oficinas e experiências práticas para o público, e iniciativas com foco na neutralização de carbono.



Além das atividades, esta segunda edição vai contar com apresentações diárias do DJ Raphael Moraes, show da banda 3030, no sábado (17), das 18h às 19h30, e apresentação do Baile Charme da Praça no domingo (18), das 16h às 18h.



O Desafio Sol & Mar incentiva o desenvolvimento de tecnologias voltadas à mobilidade náutica limpa e ao uso de energias renováveis, reunindo estudantes, engenheiros, pesquisadores e especialistas em sustentabilidade em um ambiente de troca de conhecimento, inovação e experimentação científica.



Para a prefeita Daniela Soares, a realização do evento reforça a vocação natural de Araruama e o compromisso do município com práticas sustentáveis.



“É muito importante a gente receber um evento como esse. Além de incentivar o turismo, estamos falando de uma iniciativa que conecta inovação e sustentabilidade, além de dialogar diretamente com a nossa realidade ambiental e com o potencial da nossa laguna. Incentivar tecnologias limpas, como as embarcações movidas a energia solar, é investir em soluções que apontam para o futuro e deixam um legado positivo para a cidade e para a população”, destaca a prefeita.