Publicado 12/01/2026 14:41

Araruama - A iniciativa integra esporte, inovação tecnológica e consciência ambiental, posicionando Araruama como o segundo município a receber o projeto. A proposta estimula o desenvolvimento de soluções sustentáveis, o uso de energias renováveis e a mobilidade aquática com baixo impacto ambiental.

A programação segue até o dia 18 de janeiro. Nos dias 15, 16 e 18, as atividades acontecem das 8h às 18h, enquanto no dia 17 o evento se estende das 8h às 20h, com uma agenda diversificada e aberta ao público ao longo de todo o dia.

Para a prefeita Daniela Soares, a realização do evento em Araruama reforça o compromisso do município com as práticas sustentáveis.

“É muito importante receber um evento como esse. Além de incentivar o turismo, estamos falando de uma iniciativa que conecta inovação e sustentabilidade e dialoga diretamente com a nossa realidade ambiental e com o potencial da nossa laguna. Incentivar tecnologias limpas, como embarcações movidas a energia solar, é investir em soluções que apontam para o futuro e deixam um legado positivo para a cidade e para a população”, destacou a prefeita.

Voltado ao estímulo da pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico, o Desafio Sol & Mar destaca a aplicação prática de energias limpas. Um dos principais atrativos é a Regata Solar, competição que reúne embarcações movidas exclusivamente a energia solar, desenvolvidas por equipes universitárias.

Nesta segunda edição, participam as equipes Araribóia, da Universidade Federal Fluminense (UFF), de Niterói, e Hefesto, do Instituto Federal Fluminense (IFF), de Cabo Frio.

Além das competições, o evento oferece exposições de projetos científicos e tecnológicos, atividades interativas e educativas sobre sustentabilidade, tanque de nautimodelismo, simulador de rafting em realidade virtual, ações de conscientização ambiental, oficinas, experiências práticas para o público e iniciativas voltadas à neutralização de carbono.

A programação cultural também integra o evento, com apresentações diárias do DJ Raphael Moraes, show da banda 3030 no sábado (17), das 18h às 19h30, e o Baile Charme da Praça no domingo (18), das 16h às 18h.

O Desafio Sol & Mar reúne estudantes, engenheiros, pesquisadores e especialistas em sustentabilidade em um ambiente de troca de conhecimento, inovação e experimentação científica, reforçando o compromisso com o desenvolvimento de tecnologias voltadas à mobilidade náutica limpa e às energias renováveis.

O evento é realizado pela Enel Brasil e empresa Sagre, e conta com o apoio da prefeitura.