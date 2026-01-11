81 cápsulas de cocaína, 300 pedras de crack, 157 buchas de maconha e R$ 3 em espécieReprodução/PM
Adolescente é apreendido com grande quantidade de drogas no Mutirão, em Araruama
Suspeito tentou fugir pulando muros, mas foi capturado após cerco tático, neste domingo (11). Mochilas com cocaína, crack e maconha foram recolhidas pela PM
