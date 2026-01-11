81 cápsulas de cocaína, 300 pedras de crack, 157 buchas de maconha e R$ 3 em espécie - Reprodução/PM

Araruama - Um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico ilícito de drogas na tarde deste domingo (11), no bairro Mutirão, em Araruama. A ação foi realizada por policiais do GAT II da Ala C, da 3ª Companhia, na Rua Clementina Maria dos Santos.

Segundo informações do 25º BPM, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando recebeu informações sobre dois indivíduos envolvidos na venda de entorpecentes na localidade. Ao chegar ao endereço indicado, os agentes flagraram a dupla em atitude típica de tráfico.

Com a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram, pulando muros e entrando em residências da região. Após um cerco tático, os policiais conseguiram capturar um dos envolvidos. Com ele, foi apreendida uma mochila contendo grande quantidade de drogas. O segundo suspeito conseguiu escapar, mas outra mochila, que teria sido abandonada durante a fuga, também foi localizada e apreendida.

No total, os policiais recolheram 81 cápsulas de cocaína, 300 pedras de crack, 157 buchas de maconha e R$ 3 em espécie. O adolescente foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.