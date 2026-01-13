Mil lâmpadas de LED são instaladas - Ascom

Publicado 13/01/2026 18:27

Araruama - A Prefeitura de Araruama deu início à instalação de mil lâmpadas de LED em Iguabinha. A ação, conduzida pela Secretaria de Serviços Públicos, integra o projeto de modernização da iluminação pública e de fortalecimento da infraestrutura urbana, com o objetivo de proporcionar mais segurança, conforto e qualidade de vida aos moradores, especialmente durante o período noturno.



Além de melhorar significativamente a visibilidade noturna, a nova iluminação contribui para a redução de acidentes, facilitando a mobilidade de pedestres e motoristas no período da noite.



A substituição das antigas luminárias pelo sistema de led também representa um avanço tecnológico importante para o município. As lâmpadas são mais eficientes, possuem maior durabilidade e consomem menos energia elétrica, o que gera economia aos cofres públicos e menor impacto ambiental.



Segundo a prefeita Daniela Soares, a ação consolida o compromisso da gestão em promover uma transformação na cidade, levando desenvolvimento e modernização a todas as regiões. “A iluminação pública é um serviço essencial, que impacta diretamente na segurança, no direito de ir e vir e na valorização dos bairros. Investir em tecnologia, eficiência energética e infraestrutura urbana é cuidar e preparar a nossa cidade para o futuro, com mais organização e sustentabilidade”, destaca a prefeita.



O secretário municipal de Serviços Públicos, Nelsinho do Som, conta que os trabalhos já estão em andamento e seguem um planejamento técnico para garantir agilidade e alcance em todo o distrito. “Começamos pelas ruas Bianca, Vassouras, Valença e Rio das Flores. A projeção é instalarmos 125 novos pontos de luz por semana. A intenção é avançarmos de forma organizada, atendendo as áreas com maior demanda e garantindo que, em pouco tempo, toda Iguabinha esteja com iluminação moderna e eficiente”, explica Nelsinho.



Com investimentos contínuos em infraestrutura, a Prefeitura reafirma o compromisso com o desenvolvimento dos distritos e com a promoção de espaços urbanos mais seguros, modernos e acolhedores para toda a população.