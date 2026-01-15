Fiscalização em barracas e carrinhos Ascom
Durante a atividade, os agentes orientaram os trabalhadores sobre o armazenamento e a manipulação corretos de alimentos e bebidas comercializados nas praias.
Também foram distribuídos folhetos informativos a comerciantes e banhistas, além da aplicação de etiquetas adesivas em carrinhos e barracas fixas que estavam de acordo com a legislação sanitária.
As equipes vistoriaram caixas de isopor e outros recipientes utilizados para acondicionar produtos. Nos casos em que foram identificadas irregularidades, os responsáveis receberam orientações para ajustes imediatos.
Em algumas situações, alimentos como maionese temperada e outros condimentos foram descartados por estarem armazenados em temperatura inadequada, o que representava risco à saúde dos consumidores.
O barraqueiro Eduardo José de Oliveira Vieira, que teve seu espaço de trabalho avaliado como regular, comentou a ação da fiscalização.
“Ter uma fiscalização para te orientar é perfeito. Isso fica bom para o turista, e para a gente trabalhar dentro da legalidade. Hoje, Cabo Frio é referência. Então, se o turista vem para cá e encontra tudo organizado, tudo direitinho, um bom cardápio, vai ficar bom pra todo mundo”, afirmou.
A superintendente da Vigilância Sanitária Municipal, Kelly de Araújo, informou que as fiscalizações continuarão ao longo do verão.
“Vamos continuar atuando, de forma cada vez mais intensa. A gente está fazendo o levantamento de onde são as cozinhas que fornecem esses alimentos para as barracas, para verificar as condições em que essas refeições são produzidas”, disse.
A Vigilância Sanitária Municipal recebe denúncias de possíveis irregularidades pelo telefone (22) 2646-2506 (ramal 2508) ou pelo e-mail visacabofriorj@gmail.com.
O órgão também orienta os consumidores a observar alguns cuidados na hora da compra de produtos nas praias.
No caso da água, é importante verificar se o lacre está intacto, se a tampa não apresenta violação ou vazamentos e se o rótulo está legível, com informações sobre origem, lote, data de fabricação e validade.
Para bebidas alcoólicas e drinks, recomenda-se atenção às condições de higiene no preparo, ao uso de gelo industrial e à qualidade das frutas e ingredientes. Já as bebidas industrializadas devem apresentar rótulo, data de validade e lacre preservado.
