Renata Cristiane
Cabo Frio - O Festival de Verão de Cabo Frio promete movimentar a Região dos Lagos com uma programação especial entre esta sexta-feira (16) e domingo (18). O evento celebra a estação mais aguardada do ano e reúne alguns dos principais nomes da música brasileira, além de valorizar talentos locais, que fazem a abertura dos shows: Álvaro Ramos na sexta (16), Bruna Reis no sábado (17) e Felipe Secco no domingo (18).

A programação reúne gigantes do sertanejo, forró e pagode, garantindo três noites de grandes sucessos. A abertura, nesta sexta-feira (16), será comandada pelo "Embaixador" Gusttavo Lima, seguido pelo som eletrizante de Dennis DJ e a voz incomparável de Ferrugem. Já no sábado 917) o palco recebe Luan Santana, o fenômeno Natanzinho Lima e a potência sertaneja de Lauana Prado. O encerramento no domingo (18) fica por conta da "Boiadeira" Ana Castela, do carisma de Simone Mendes e do romantismo de Belo.

O festival chega com a proposta de oferecer uma edição inédita e histórica. A estrutura está sendo planejada para proporcionar ao público uma experiência completa, priorizando a segurança, o conforto e uma infraestrutura de alto nível, preparada para receber milhares de moradores e turistas. Mais do que um festival de música, o evento celebra a diversidade cultural do Brasil e visa movimentar significativamente a economia local. A expectativa é atrair visitantes de várias partes do país, consolidando Cabo Frio como destino chave durante a alta temporada de verão.

A Vivere Entretenimento é uma produtora focada na criação e execução de grandes eventos e festivais musicais. Comprometida em oferecer experiências de alta qualidade, a empresa se destaca pela excelência em infraestrutura, segurança e curadoria artística, conectando o público aos maiores nomes da música brasileira.

Vendas oficiais e últimos ingressos para o "Festival de Verão de Cabo Frio" estão disponíveis na plataforma www.ingresse.com/festival-de-verao-cabo-frio. Mais informações podem ser adquiridas através do site www.festivalveraocabofrio.com.br  .
