Dennis DJ e Wesley Safadão Reprodução
A programação reúne gigantes do sertanejo, forró e pagode, garantindo três noites de grandes sucessos. A abertura, nesta sexta-feira (16), será comandada pelo "Embaixador" Gusttavo Lima, seguido pelo som eletrizante de Dennis DJ e a voz incomparável de Ferrugem. Já no sábado 917) o palco recebe Luan Santana, o fenômeno Natanzinho Lima e a potência sertaneja de Lauana Prado. O encerramento no domingo (18) fica por conta da "Boiadeira" Ana Castela, do carisma de Simone Mendes e do romantismo de Belo.
O festival chega com a proposta de oferecer uma edição inédita e histórica. A estrutura está sendo planejada para proporcionar ao público uma experiência completa, priorizando a segurança, o conforto e uma infraestrutura de alto nível, preparada para receber milhares de moradores e turistas. Mais do que um festival de música, o evento celebra a diversidade cultural do Brasil e visa movimentar significativamente a economia local. A expectativa é atrair visitantes de várias partes do país, consolidando Cabo Frio como destino chave durante a alta temporada de verão.
A Vivere Entretenimento é uma produtora focada na criação e execução de grandes eventos e festivais musicais. Comprometida em oferecer experiências de alta qualidade, a empresa se destaca pela excelência em infraestrutura, segurança e curadoria artística, conectando o público aos maiores nomes da música brasileira.
Vendas oficiais e últimos ingressos para o "Festival de Verão de Cabo Frio" estão disponíveis na plataforma www.ingresse.com/festival-de-verao-cabo-frio. Mais informações podem ser adquiridas através do site www.festivalveraocabofrio.com.br .
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.