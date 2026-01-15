Cabo Frio - Reprodução

Publicado 15/01/2026

Cabo Frio - Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi o segundo destino mais procurado por viajantes de ônibus em 2025 no estado do Rio de Janeiro. De acordo com levantamento da plataforma de mobilidade Buser, o município ficou atrás apenas da capital no ranking estadual.



O levantamento considera os 10 destinos com maior volume de viagens pelos usuários da plataforma no Rio de Janeiro e reforça a importância da cidade no contexto da mobilidade regional.



Em comparação com o ranking de 2024, Cabo Frio manteve a segunda posição no ranking, provando que o “Caribe Brasileiro” segue como um dos destinos queridinhos pelos viajantes. Confira abaixo:



Ranking das cidades mais viajadas no Rio de Janeiro – 2025



Rio de Janeiro (RJ)

Cabo Frio (RJ)

Niterói (RJ)

Arraial do Cabo (RJ)

Campos dos Goytacazes (RJ)

Armação dos Búzios (RJ)

Rio das Ostras (RJ)

Macaé (RJ)

Paraty (RJ)

Angra dos Reis (RJ)



Ranking das cidades mais viajadas no Rio de Janeiro – 2024



Rio de Janeiro (RJ)

Cabo Frio (RJ)

Arraial do Cabo (RJ)

Niterói (RJ)

Campos dos Goytacazes (RJ)

Armação dos Búzios (RJ)

Paraty (RJ)

Rio das Ostras (RJ)

Macaé (RJ)

Angra dos Reis (RJ)



Por que Cabo Frio (RJ) atrai tantos viajantes?



Cabo Frio (RJ) é conhecida por suas águas cristalinas e areias brancas, o que lhe rendeu o apelido de “Princesinha do Atlântico”, sendo um famoso destino turístico na região dos Lagos, com atrações como a Praia do Forte, Ilha do Japonês, e o histórico Bairro da Passagem, além de uma economia forte no turismo, pesca e indústria. Além disso, Cabo Frio é uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada em 1615, contando com centro histórico, casarões coloniais e o Forte de São Mateus, do século XVII, que contam a história da região.



Segundo Kalil Rodrigues, líder de planejamento e precificação da Buser, a combinação de Cabo Frio mantém a cidade entre os top 5 destinos do estado. “A combinação de praias paradisíacas, boa infraestrutura turística e clima agradável durante grande parte do ano tornam Cabo Frio um dos lugares mais desejados pelos viajantes”, explica.

