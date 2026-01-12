Luma Danttas e Sandra de Sá - Reprodução

Luma Danttas e Sandra de SáReprodução

Publicado 12/01/2026 18:09

Arraial do Cabo - Luma Danttas e Sandra de Sá se apresentam na abertura do Verão Musical, que terá shows gratuitos em espaços públicos de Arraial do Cabo durante o período de verão.

A iniciativa disponibiliza programação cultural aberta a moradores e visitantes.

A abertura do evento será na Praça Victorino Carriço (Sindicato). Luma Danttas se apresenta na sexta-feira (16) e Sandra de Sá no sábado (17).

Os shows ocorrem às sextas e sábados, a partir das 21h, e seguem até fevereiro, com artistas nacionais e regionais em diferentes estilos musicais.