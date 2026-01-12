Muro desaba - Reprodução

Muro desabaReprodução

Publicado 12/01/2026 14:39

Arraial do Cabo - O muro de uma residência desabou neste domingo (11) e atingiu vários veículos que estavam estacionados em uma rua sem saída, na Travessa Princesa Isabel, no bairro Prainha, em Arraial do Cabo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O impacto provocou danos materiais aos veículos, e ainda não há confirmação sobre as causas do desabamento.

O Jornal entrou em contato com a Prefeitura de Arraial do Cabo para obter esclarecimentos sobre o ocorrido. Em resposta, o município informou que não houve acionamento da Prefeitura para essa ocorrência e que o muro pertence a uma residência particular.

O caso chamou a atenção de moradores da região, que relataram preocupação com a segurança de construções próximas, especialmente em áreas residenciais com ruas estreitas.