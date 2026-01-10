Preso por tráfico - Reprodução/PM

Preso por tráficoReprodução/PM

Publicado 10/01/2026 17:31

Arraial do Cabo - Uma ação conjunta entre o PROEIS de Arraial do Cabo e policiais do 25º Batalhão resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de drogas no município, nesta sexta-feira (9), após denúncias de tráfico na cidade.



Durante o patrulhamento, um homem foi localizado e abordado na Avenida da Liberdade. Ele informou que estava com maconha nos bolsos e, após a revista, os agentes encontraram 19 tiras de maconha, dois pinos de cocaína e R$ 30 em dinheiro. O suspeito foi levado à 132ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, à 126ª DP, Central de Flagrantes, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.



Ainda no mesmo dia, em outra ação, dois homens chamaram a atenção dos policiais durante um patrulhamento de rotina. Ao perceber a aproximação da viatura, um deles fugiu e deixou para trás uma bolsa preta em um terreno baldio, onde foram encontrados 16 pinos de cocaína. O outro foi abordado no local, com uma bucha de maconha. Ele também foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado por posse e uso de drogas.