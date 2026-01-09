Acidente - @marianaportog/ @livenoticias

Publicado 09/01/2026 15:22

Arraial do Cabo - Dois acidentes de trânsito foram registrados na manhã desta sexta-feira (9) em Arraial do Cabo, acendendo o alerta para motoristas que trafegam pelas rodovias que cortam o município, especialmente em meio ao intenso movimento da alta temporada.



O primeiro caso envolveu três veículos e aconteceu na RJ-102, no trecho que dá acesso ao aeroporto. A colisão ocorreu antes do contorno que liga a rodovia ao aeroporto e ao distrito de Monte Alto, uma área de grande fluxo de carros. Motoristas que passam pelo local enfrentam lentidão e devem redobrar a atenção. Até o momento, não há confirmação oficial sobre feridos. A reportagem segue em contato com o Corpo de Bombeiros para atualizar as informações sobre o atendimento no local.



Pouco depois, um segundo acidente foi registrado na cidade, desta vez na RJ-140, no bairro Foguete. A ocorrência envolveu um carro e uma motocicleta. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local prestando atendimento. A rodovia é conhecida pelo alto índice de acidentes, o que reforça o alerta para condutores que circulam pela região.



Até a última atualização, não havia informações confirmadas sobre feridos em nenhuma das ocorrências. As duas situações seguem em acompanhamento e a matéria permanece em atualização.