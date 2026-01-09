Janela do CéuReprodução
De acordo com a prefeitura, o acesso ao ponto turístico está proibido, justamente para preservar a segurança dos visitantes. Mesmo assim, pessoas continuam desrespeitando as orientações e ultrapassando as barreiras de isolamento para garantir registros fotográficos no local.
A Defesa Civil reforça que a área apresenta riscos reais, já tendo sido palco de acidentes graves, inclusive com registros de mortes ao longo dos anos. As autoridades alertam que a insistência em acessar a região interditada coloca em perigo não apenas quem sobe até o ponto, mas também equipes de resgate que eventualmente precisam ser acionadas.
A recomendação é que moradores e turistas respeitem as interdições e evitem o acesso à Janela do Céu, priorizando a segurança e seguindo as orientações dos órgãos competentes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.