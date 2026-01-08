Golfinhos - Reprodução

Golfinhos Reprodução

Publicado 08/01/2026 13:40

Arraial do Cabo - Golfinhos foram avistados na manhã desta quinta-feira (8) durante um passeio de barco em Arraial do Cabo. Os animais nadaram próximos à embarcação por alguns minutos, chamando a atenção de moradores e turistas que participavam do trajeto.



As imagens registradas mostram ao menos oito animais nadando em sincronia, comportamento característico da espécie Sotalia guianensis, conhecida popularmente como boto-cinza. Apesar do nome regional, o boto-cinza é um tipo de golfinho costeiro, pertencente à família dos delfinídeos.



Com ocorrência frequente no litoral do Rio de Janeiro, o boto-cinza costuma ser observado em áreas com grande oferta de alimento. Arraial do Cabo é um dos pontos de maior presença da espécie, em razão do fenômeno da ressurgência, que traz águas frias e ricas em nutrientes à superfície, favorecendo a concentração de peixes.



O hábito de acompanhar embarcações também é comum entre esses golfinhos, que aproveitam as ondas formadas pelos barcos para se deslocar com menor esforço. Especialistas reforçam, no entanto, a importância de manter distância segura, evitar mudanças bruscas de rota e não tentar interagir com os animais.



O boto-cinza é protegido por legislação ambiental e desempenha papel fundamental no equilíbrio do ecossistema marinho. Avistamentos como esse reforçam a relevância ambiental da região e a necessidade de práticas de turismo responsável.