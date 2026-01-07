ProvaReprodução
Os interessados devem se inscrever até o dia 9 de fevereiro, exclusivamente pela internet. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo, na aba “Concursos” (www.arraial.rj.gov.br/concursos ), ou pelo site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), em www.ibam-concursos.org.br.
Ao todo, o concurso contempla 17 cargos, com oportunidades para candidatos com formação de nível médio e superior. Entre as funções previstas estão Agente de Defesa Civil, Arquiteto, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Biólogo, Educador Social, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Fiscal de Posturas, Fiscal de Rendas, Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal Sanitário (Médico Veterinário), Inspetor Sanitário, Nutricionista, Psicólogo e Turismólogo.
As provas estão previstas para os dias 15 e 22 de março e serão aplicadas pelo IBAM, responsável pela organização e execução do concurso.
O edital completo, com cronograma detalhado, regras do certame e conteúdo programático, está disponível para consulta tanto no site da Prefeitura quanto no portal do IBAM.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.