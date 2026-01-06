Márcio Henrique Pita, de 52 anosReprodução
Homem está desaparecido em Arraial do Cabo após suposta sequência de conflitos em Monte Alto
Família busca informações sobre o paradeiro de Márcio Henrique Pita, de 52 anos, desaparecido desde o dia 30 de dezembro
Conderlagos amplia pressão sobre as concessionárias de energia e água na região
Encontro do consórcio intermunicipal, realizado nesta terça-feira (6), em Cabo Frio, debate colapso da energia e da água após a alta temporada
Alexandre Martins se reúne com Enel e Prolagos após falhas em serviços essenciais em Búzios
Prefeitura reforça fiscalização, segurança e ordenamento para enfrentar pico de visitantes
Denúncia envolvendo família de ex-deputado de Saquarema é investigada sob sigilo
Ministério Público apura acusações feitas por neta de Paulo Melo; caso segue em segredo de justiça
Procon de Arraial do Cabo aciona Enel para atendimento emergencial a consumidores
Moradores afetados por quedas de energia poderão registrar prejuízos nesta terça-feira (6), na sede do órgão
Turista argentino é preso após furtar bolsa de cliente em restaurante de Arraial do Cabo
Suspeito foi identificado por câmeras de segurança, localizado no mesmo bairro do crime e confessou o furto à Polícia Civil
