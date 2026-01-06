Márcio Henrique Pita, de 52 anos - Reprodução

Publicado 06/01/2026 15:12

Arraial do Cabo - Familiares de Márcio Henrique Pita, de 52 anos, seguem em busca de informações que ajudem a esclarecer o seu desaparecimento, ocorrido no último dia (30), em Monte Alto, em Arraial do Cabo. Desde então, ele não foi mais visto, e o caso tem gerado angústia entre parentes e moradores da região.

Segundo relatos, Márcio, conhecido como “Cuíco”, teria se envolvido em um desentendimento ao intervir em defesa de um amigo que trabalha como gari. Após esse episódio inicial, houve novos conflitos, que teriam se intensificado ao longo do dia.

Ainda de acordo com informações, um dos envolvidos retornou posteriormente à residência de Márcio, acompanhado de um familiar, com a intenção de confrontá-lo. A tentativa não teria tido êxito, já que Márcio estava em alerta e conseguiu reagir, fazendo com que os suspeitos deixassem o local.

Horas depois, um grupo maior teria retornado ao endereço. Desde esse momento, Márcio não foi mais visto. Há relatos de que ele tenha sido retirado de casa à força e levado para outra área do bairro. O paradeiro segue desconhecido.

Qualquer informação que possa contribuir com as investigações pode ser repassada às autoridades policiais.