Publicado 05/01/2026 14:54

Arraial do Cabo - Um turista argentino foi preso em Arraial do Cabo, neste domingo (4), após furtar a bolsa de um cliente dentro de um restaurante localizado na Praia Grande. A vítima também é de nacionalidade argentina. O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.



De acordo com a Polícia Civil, as imagens mostram o suspeito em uma área externa e mais restrita do restaurante. Em determinado momento, ele retira o dinheiro que estava dentro da bolsa e, logo em seguida, abandona o objeto no jardim do local.



Após serem informados sobre o crime, agentes da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) iniciaram as diligências ainda na madrugada. As buscas se estenderam por várias horas e envolveram a análise de imagens de câmeras de segurança, levantamento de informações, contatos com estabelecimentos comerciais, empresas de turismo náutico e verificação de possíveis locais de hospedagem.



O suspeito foi localizado em um condomínio situado no mesmo bairro onde ocorreu o furto. Durante a abordagem policial, ele confessou o crime e indicou onde havia escondido o dinheiro pertencente à vítima.



Foram recuperados R$ 867, 200 dólares e 180 mil pesos argentinos. Imagens divulgadas pela polícia mostram o momento da localização da quantia.



O turista foi autuado em flagrante pelo crime de furto e permanece à disposição da Justiça.



A Polícia Civil orienta moradores e turistas a utilizarem os canais oficiais para denúncias e informações, por meio do Disque Denúncia e do WhatsApp do plantão policial, ambos pelo número (22) 98113-6585.