Pesca artesanal João Victor Campos

Publicado 02/01/2026 16:50

Arraial do Cabo - A tradicional pesca de rede de arrasto chamou a atenção de moradores e turistas na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na manhã desta sexta-feira (2). Pescadores foram vistos puxando a extensa rede em direção à faixa de areia, em uma cena que despertou curiosidade e reuniu várias pessoas ao redor.



Durante a retirada da rede, alguns peixes bem graúdos impressionaram quem acompanhava a atividade, reforçando a importância da prática artesanal, passada de geração em geração na cidade. A movimentação se intensificou à medida que a rede era puxada, com o público observando cada etapa do trabalho.



Ao final da pescaria, moradores ainda conseguiram pegar peixes menores que ficaram presos na rede.



A pesca de arrasto de praia é comum em Arraial do Cabo e costuma acontecer em períodos específicos, quando as condições do mar favorecem a atividade, mantendo viva uma tradição histórica do município.