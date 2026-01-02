Pesca artesanal João Victor Campos
Durante a retirada da rede, alguns peixes bem graúdos impressionaram quem acompanhava a atividade, reforçando a importância da prática artesanal, passada de geração em geração na cidade. A movimentação se intensificou à medida que a rede era puxada, com o público observando cada etapa do trabalho.
Ao final da pescaria, moradores ainda conseguiram pegar peixes menores que ficaram presos na rede.
A pesca de arrasto de praia é comum em Arraial do Cabo e costuma acontecer em períodos específicos, quando as condições do mar favorecem a atividade, mantendo viva uma tradição histórica do município.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.