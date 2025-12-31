Réveillon 2026 - Ascom

Publicado 31/12/2025

Arraial do Cabo - O Réveillon 2026 em Arraial do Cabo teve início na noite desta terça-feira (30), com apresentações musicais realizadas na Praia Grande e nos distritos de Monte Alto e Figueira. A programação reuniu moradores e visitantes em diferentes pontos do município e marcou a abertura das comemorações de fim de ano.



Na Praia Grande, o público acompanhou o show de Paula Fernandes, que abriu a programação no local. A apresentação reuniu fãs da artista, que acompanharam o repertório durante a noite.



João, que esteve no evento, relatou que mudou seus planos de viagem após saber da apresentação. “A princípio, eu ia para o Rio de Janeiro, ficar em Copacabana, mas descobri que a Paula estaria aqui. Isso me fez escolher Arraial do Cabo”, afirmou.



No distrito de Monte Alto, a Praça Maria Peres recebeu o grupo Quintal da Magia. O espaço concentrou moradores e visitantes que acompanharam a apresentação de samba ao longo da noite.



Em Figueira, o Campo Beira-Mar também integrou a programação de abertura do Réveillon. O grupo Reis da Noite se apresentou no local, reunindo pessoas de diferentes faixas etárias para acompanhar o início das festividades no distrito.



A programação segue nesta quarta-feira (31), data da virada do ano, com shows e queima de fogos em quatro pontos do município: Morro do Vigia, na Praia Grande; Condomínio Aroeira, em Monte Alto; Clube de Aeronáutica, em Figueira; e Caiçara.



Na Praia Grande, a queima de fogos está prevista para durar cerca de 13 minutos. Nos demais locais, a duração estimada é de 6 a 10 minutos.



Programação desta quarta-feira (31), a partir das 22h:



Praia Grande: Suel



Praça Maria Peres, em Monte Alto: Swing & Simpatia



Campo Beira-Mar, em Figueira: Nosso Sentimento



Antes e após os shows, DJs se apresentam nos locais, mantendo a programação musical até a madrugada.



As atividades do Réveillon continuam na quinta-feira (1º). Na Praia Grande, está previsto o show do grupo Bom Gosto, a partir das 22h, encerrando a programação musical da virada do ano.

Estrutura e serviços



A programação do Réveillon 2026 em Arraial do Cabo conta com ações integradas de diferentes setores. A Secretaria de Segurança Pública atua com a Guarda Civil Municipal nos locais de evento, enquanto a Coordenadoria Municipal de Trânsito (COMTRANS) realiza orientações aos frequentadores.



O Governo do Estado do Rio de Janeiro reforçou o efetivo de policiais civis e militares durante o período. O evento também conta com monitoramento por câmeras e uso de drones.



Participam ainda do ordenamento equipes das secretarias de Mobilidade Urbana; de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização; de Ambiente e Saneamento; e de Obras, por meio da Coordenadoria de Defesa Civil, além do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC).



A Secretaria de Saúde disponibilizou ambulâncias do tipo UTI Móvel com equipes completas nos pontos de evento. As equipes de Serviços Públicos atuam na limpeza antes, durante e após as apresentações.



O Réveillon é realizado pelas secretarias de Governo e Eventos e de Turismo.