Publicado 29/12/2025 17:43

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo realizou, na última sexta (26), uma ação integrada de fiscalização na Praia do Pontal e na Ponta da Acaíra. A operação teve como objetivo reforçar o ordenamento das atividades e assegurar o cumprimento das normas ambientais, com a atuação conjunta de agentes das secretarias de Posturas, Ambiente e Saneamento e Mobilidade Urbana.



Durante a fiscalização no Pontal, foram identificadas irregularidades como a comercialização irregular de voos de paramotor, veículos estacionados em áreas proibidas e atividades comerciais irregulares. Os responsáveis foram autuados.



Na Ponta da Acaíra, a equipe também flagrou a realização irregular de passeios de quadriciclo. A atividade foi imediatamente interrompida, e as agências responsáveis também foram autuadas. Ainda nos distritos, os agentes fecharam um estacionamento irregular que funcionava na Prainha da Lagoa Bonita, entre os bairros Pernambuca e Caiçara.



Na Ponta das Coroinhas, no interior da APA de Massambaba, foi realizada uma vistoria conjunta com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea). No local, foi identificado um estacionamento desordenado, que atrapalhava a entrada e a saída de veículos. O ordenamento foi realizado para garantir o ir e vir de todos.



As ações de fiscalização seguem de forma contínua, especialmente durante a alta temporada, com o objetivo de garantir a segurança, a organização dos espaços públicos e a preservação ambiental em todo o município.