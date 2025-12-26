Montagem da estrutura - Gabriel Aguiar

Publicado 26/12/2025 17:44

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo iniciou, nesta semana, a montagem da estrutura para o Réveillon 2026 nos locais que receberão os shows da virada do ano. As equipes já trabalham na Praia Grande, na Praça Maria Peres, em Monte Alto, e no Campo Beira-Mar, em Figueira, que serão os principais palcos da programação festiva.



As apresentações musicais estão previstas para as noites dos dias 30 e 31 de dezembro e também para 1º de janeiro, oferecendo opções de lazer tanto para moradores quanto para turistas que escolhem o município para celebrar o início do novo ano.



Além dos shows, a virada contará com queima de fogos em quatro pontos estratégicos da cidade. O objetivo é permitir que o espetáculo pirotécnico possa ser visto de diferentes regiões de Arraial do Cabo. Os fogos serão lançados no Morro do Vigia, na Praia Grande; no Condomínio Aroeira, em Monte Alto; no Clube de Aeronáutica, em Figueira; e também no bairro Caiçara.



Na Praia Grande, a expectativa é de uma queima de fogos com aproximadamente 13 minutos de duração. Nos demais pontos, o espetáculo deve variar entre 6 e 10 minutos.



Programação de shows

Praia Grande



- Terça-feira (30/12): Paula Fernandes

- Quarta-feira (31/12): Suel

- Quinta-feira (1º/01): Bom Gosto

Praça Maria Peres – Monte Alto



- Terça-feira (30/12): Quintal da Magia

- Quarta-feira (31/12): Swing e Simpatia

Campo Beira-Mar – Figueira



- Terça-feira (30/12): Reis da Noite

- Quarta-feira (31/12): Nosso Sentimento

