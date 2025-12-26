Montagem da estruturaGabriel Aguiar
As apresentações musicais estão previstas para as noites dos dias 30 e 31 de dezembro e também para 1º de janeiro, oferecendo opções de lazer tanto para moradores quanto para turistas que escolhem o município para celebrar o início do novo ano.
Além dos shows, a virada contará com queima de fogos em quatro pontos estratégicos da cidade. O objetivo é permitir que o espetáculo pirotécnico possa ser visto de diferentes regiões de Arraial do Cabo. Os fogos serão lançados no Morro do Vigia, na Praia Grande; no Condomínio Aroeira, em Monte Alto; no Clube de Aeronáutica, em Figueira; e também no bairro Caiçara.
Na Praia Grande, a expectativa é de uma queima de fogos com aproximadamente 13 minutos de duração. Nos demais pontos, o espetáculo deve variar entre 6 e 10 minutos.
Programação de shows
- Terça-feira (30/12): Paula Fernandes
- Quarta-feira (31/12): Suel
- Quinta-feira (1º/01): Bom Gosto
- Terça-feira (30/12): Quintal da Magia
- Quarta-feira (31/12): Swing e Simpatia
- Terça-feira (30/12): Reis da Noite
- Quarta-feira (31/12): Nosso Sentimento
