Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo iniciou, nesta semana, a montagem da estrutura para o Réveillon 2026 nos locais que receberão os shows da virada do ano. As equipes já trabalham na Praia Grande, na Praça Maria Peres, em Monte Alto, e no Campo Beira-Mar, em Figueira, que serão os principais palcos da programação festiva.

As apresentações musicais estão previstas para as noites dos dias 30 e 31 de dezembro e também para 1º de janeiro, oferecendo opções de lazer tanto para moradores quanto para turistas que escolhem o município para celebrar o início do novo ano.

Além dos shows, a virada contará com queima de fogos em quatro pontos estratégicos da cidade. O objetivo é permitir que o espetáculo pirotécnico possa ser visto de diferentes regiões de Arraial do Cabo. Os fogos serão lançados no Morro do Vigia, na Praia Grande; no Condomínio Aroeira, em Monte Alto; no Clube de Aeronáutica, em Figueira; e também no bairro Caiçara.

Na Praia Grande, a expectativa é de uma queima de fogos com aproximadamente 13 minutos de duração. Nos demais pontos, o espetáculo deve variar entre 6 e 10 minutos.

Programação de shows
Praia Grande

- Terça-feira (30/12): Paula Fernandes
- Quarta-feira (31/12): Suel
- Quinta-feira (1º/01): Bom Gosto
Praça Maria Peres – Monte Alto

- Terça-feira (30/12): Quintal da Magia
- Quarta-feira (31/12): Swing e Simpatia
Campo Beira-Mar – Figueira

- Terça-feira (30/12): Reis da Noite
- Quarta-feira (31/12): Nosso Sentimento
Montagem da estrutura - Gabriel Aguiar
