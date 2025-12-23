Cidade de Arraial - Reprodução

Cidade de Arraial Reprodução

Publicado 23/12/2025 14:37

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo deve viver um dos verões mais movimentados dos últimos anos. A Secretaria de Turismo do município projeta cerca de 95% de ocupação hoteleira durante a semana do Réveillon e ao longo de toda a alta temporada de 2026, com possibilidade de alcançar 100% em períodos específicos. O cenário coloca a cidade entre os destinos mais procurados da Região dos Lagos no início do próximo ano.

Segundo a pasta, a ocupação deve se manter estável nos três primeiros meses de 2026, impulsionada pelo aumento expressivo do fluxo turístico. A partir da próxima semana, a população do município pode crescer entre 10 e 15 vezes, chegando a aproximadamente 450 mil pessoas. Em dias de pico, especialmente no entorno da virada do ano, a movimentação diária pode alcançar cerca de 700 mil pessoas, considerando turistas, visitantes e moradores temporários.

O alto índice de reservas está diretamente ligado às características naturais do município, conhecido pelas praias de águas cristalinas, e também à programação especial de fim de ano. Estão previstos shows de Paula Fernandes (dia 30) e Suel (dia 31) na Praia Grande; Nosso Sentimento (30) e Swing e Simpatia (31) em Monte Alto; além de Reis da Noite (30) e Quintal da Magia (31) no distrito de Figueira.

Para a Secretaria de Turismo, a expectativa é de um período marcado por grande movimentação tanto na sede quanto nos distritos, refletindo diretamente no comércio e nos serviços. A projeção é de cidade cheia e economia aquecida durante o Réveillon e ao longo de todo o verão.