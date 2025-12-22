Caravana Natal EncantadoAscom
Caravana Natal Encantado 2025 chega a Arraial do Cabo nesta segunda-feira (22)
Programação inclui apresentações, cortejo com Papai Noel e atividades gratuitas para o público
Arraial do Cabo instala placas educativas voltadas a campanhas ambientais
Ação amplia orientações sobre preservação ambiental em áreas centrais e distritos
Fabinho Costa participa de ato da Alerj que garante R$ 220 milhões para a Saúde nos municípios
O que havia sido projetado como uma vitrine política de pré-candidatura ao governo do Estado acabou se resumindo a um ato protocolar e em clima discreto
Dupla rouba moto de mulher acompanhada de criança em Arraial do Cabo
Crime aconteceu à noite no distrito de Figueira e foi registrado por câmeras de segurança
Prefeito Fabinho Costa anuncia base dos Bombeiros em Iguaba Grande
Divulgação foi feita após reunião com o secretário estadual de Defesa Civil, coronel Tarciso Salles. Obras devem começar em janeiro após alinhamento com o governo do Estado
Defesa Civil de Arraial do Cabo isola área na Prainha após rompimento de cabo de alta tensão
Urubu ocasionou curto-circuito após entrar em contato com a fiação
