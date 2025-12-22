Caravana Natal EncantadoAscom

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo recebe nesta segunda-feira (22) a Caravana Natal Encantado 2025, iniciativa da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) que percorre municípios do estado com apresentações musicais, culturais e atividades natalinas gratuitas. O evento ocorre das 18h às 22h, no Centro da cidade.
O município está entre as cinco cidades selecionadas para receber a caravana neste ano. Em Arraial do Cabo, a programação será realizada na Rua Padre José de Anchieta, atrás da Praça Victorino Carriço, e em frente ao Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos.
A programação inclui:
18h – Coral Encantado
18h30 – Apresentação dos personagens natalinos
19h30 – Interação com o público e sessão de fotos
20h30 – Cortejo com Papai Noel e entrega de cartinhas
21h30 – Encerramento com
Coral Encantado
O público-alvo são famílias, turistas e crianças de 3 a 12 anos. A expectativa de público é de 2.500 pessoas.
Estrutura do evento
A Caravana conta com:
Ônibus-palco para apresentações;
Espaço de convivência e feira de artesanato regional;
Área com árvore de Natal e decoração temática;
Área kids com personagens natalinos e oficina de cartinhas;
Espaço para fotos e cortejo com Papai Noel;
Painel de LED para exibição de vídeos institucionais.
Programação natalina
A Vila do Papai Noel permanece aberta nesta segunda-feira, das 18h às 22h, na Praça Victorino Carriço. Na terça-feira (23), o Papai Noel visita os distritos do município, passando por Figueira às 18h e Monte Alto às 20h30.
A entrada é gratuita e aberta ao público.