Caravana Natal EncantadoAscom

Publicado 22/12/2025 14:31

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo recebe nesta segunda-feira (22) a Caravana Natal Encantado 2025, iniciativa da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) que percorre municípios do estado com apresentações musicais, culturais e atividades natalinas gratuitas. O evento ocorre das 18h às 22h, no Centro da cidade.

O município está entre as cinco cidades selecionadas para receber a caravana neste ano. Em Arraial do Cabo, a programação será realizada na Rua Padre José de Anchieta, atrás da Praça Victorino Carriço, e em frente ao Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos.

A programação inclui:

18h – Coral Encantado

18h30 – Apresentação dos personagens natalinos

19h30 – Interação com o público e sessão de fotos

20h30 – Cortejo com Papai Noel e entrega de cartinhas

21h30 – Encerramento com

Coral Encantado

O público-alvo são famílias, turistas e crianças de 3 a 12 anos. A expectativa de público é de 2.500 pessoas.

Estrutura do evento

A Caravana conta com:

Ônibus-palco para apresentações;

Espaço de convivência e feira de artesanato regional;

Área com árvore de Natal e decoração temática;

Área kids com personagens natalinos e oficina de cartinhas;

Espaço para fotos e cortejo com Papai Noel;

Painel de LED para exibição de vídeos institucionais.

Programação natalina

A Vila do Papai Noel permanece aberta nesta segunda-feira, das 18h às 22h, na Praça Victorino Carriço. Na terça-feira (23), o Papai Noel visita os distritos do município, passando por Figueira às 18h e Monte Alto às 20h30.

A entrada é gratuita e aberta ao público.