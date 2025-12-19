Rompimento de um cabo de alta tensão energizadoAscom
Assim que acionada, a equipe da Defesa Civil se deslocou até o local e realizou o isolamento da área, garantindo a segurança de moradores e frequentadores. A concessionária de energia elétrica Enel foi acionada imediatamente e enviou uma equipe de emergência para executar os reparos necessários.
A Defesa Civil reforça a orientação para que a população mantenha distância de cabos energizados e acione os canais oficiais em situações de risco. Em casos de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 199, que direciona a ocorrência para a central responsável.
