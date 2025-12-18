D. S. M., suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio Divulgação/PM
Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Arraial do Cabo
Crime ocorreu em novembro e teve como vítimas um casal e o motorista de um veículo alvejado a tiros
Arraial do Cabo divulga programação completa do Brilho de Natal 2025 com Vila do Papai Noel, Caravana Encantada e ações nos distritos
Atividades ocorrem desta sexta-feira (19) até terça-feira (23), fruto de parceria entre as secretarias de Turismo, Governo e Eventos e Cultura, com participação do Governo do Estado
Prefeitura de Arraial do Cabo decreta ponto facultativo em dias após o Natal e o Ano Novo
Medida vale para 26 de dezembro e 2 de janeiro e não altera funcionamento dos serviços essenciais
Marcelo Magno anuncia novo edital de concurso em Arraial do Cabo
Certame abrange níveis médio e superior em diferentes secretarias. Inscrições começam em janeiro e provas acontecem em março
Fabinho Costa entrega Posto Integrado de Segurança Pública na Vila Nova, em Iguaba Grande
Unidade moderna fortalece prevenção, patrulhamento e resposta às ocorrências no município
Fábio do Pastel adere ao Conderlagos e reforça integração regional
Prefeito também comenta sobre o Selo Diamante, recém-conquistado, e destaca que São Pedro da Aldeia lidera ranking de transparência no Estado: "A gente não brinca de trabalhar", disse
Cidades da Costa do Sol decretam ponto facultativo nesta quarta (17) por causa de campeonatos de futebol
Medida vale a partir do meio-dia em Cabo Frio, Búzios e Rio das Ostras; Maricá, na região metropolitana, adota ponto facultativo o dia inteiro, com manutenção dos serviços essenciais
