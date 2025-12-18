D. S. M., suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio - Divulgação/PM

Publicado 18/12/2025 14:02

Arraial do Cabo - A Polícia Civil de Cabo Frio, por meio da 126ª DP, cumpriu nesta quarta-feira (17) mandado de prisão temporária contra D. S. M., suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada no dia 21 de novembro de 2025. A prisão ocorreu durante operação realizada no bairro de Monte Alto, em Arraial do Cabo, onde o investigado foi localizado em sua residência.

De acordo com a Polícia Civil, a ação tinha como objetivo prender dois autores apontados como responsáveis pelo crime. Um deles foi capturado, enquanto o segundo alvo não foi encontrado no endereço informado nos sistemas policiais. As diligências para localizar o coautor seguem em andamento.

As investigações indicam que as vítimas — um casal e o motorista do veículo — foram atacadas enquanto trafegavam pela Avenida Adolfo Beranger Junior. O carro foi alvejado por disparos de arma de fogo, que transfixaram o veículo. Um dos ocupantes foi atingido de raspão na orelha, e os tiros quase atingiram o motorista e a outra vítima.

Durante o trabalho investigativo, as vítimas reconheceram os suspeitos e relataram que vinham sendo ameaçadas em razão de estarem trabalhando em um estacionamento e, possivelmente, por residirem em área associada a outra facção criminosa.

O preso foi conduzido à unidade policial e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça que as buscas pelo segundo envolvido continuam até a completa elucidação do caso.