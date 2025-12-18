Brilho de Natal 2025Ascom
A iniciativa conjunta entre as secretarias de Turismo, Cultura e Governo e Eventos tem como principal ponto a Vila do Papai Noel, montada na Praça Victorino Carriço, antiga Praça do Sindicato, no Centro da cidade.
Entre os dias 19 e 22 de dezembro, sempre das 18h às 22h, o público poderá participar do Encontro com o Papai Noel no local. O “bom velhinho” vai receber famílias e crianças em um cenário temático, preparado especialmente para a atividade.
Nos dias 20 e 21 de dezembro, a partir das 19h, a programação conta com a culminância do projeto Tecendo Talentos – Corações Talentosos. A mostra dos alunos da Secretaria de Cultura terá apresentações de roda de capoeira, dança de diversos estilos e teatro.
O ponto alto da programação será na segunda-feira (22), a partir das 18h, com a chegada da Caravana Natal Encantado. A iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro leva música, personagens temáticos e ações culturais a diferentes municípios fluminenses. Em Arraial do Cabo, a atividade também será realizada na Vila do Natal, no Centro.
Para facilitar a participação de todos, em parceria com a Secretaria de Educação, haverá ônibus saindo dos distritos. O objetivo é garantir que estudantes e seus responsáveis possam curtir esse momento especial com conforto e segurança.
Encerrando a programação, no dia 23 de dezembro, o Papai Noel percorre os distritos do município. Em Figueira, a passagem está prevista para as 18h. Já às 20h30, ele estará em Monte Alto.
Além das atividades culturais, seis pontos da cidade receberam iluminação e ornamentação temática de Natal. Além da Vila do Noel, as equipes instalaram os equipamentos nas praças Maria Peres, em Monte Alto; de Figueira; Daniel Barreto de Marco (Praça do Cova); no pórtico da cidade e no prédio da Prefeitura.
