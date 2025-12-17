Pórtico de Arraial do Cabo - Ascom

Publicado 17/12/2025 20:18

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo decretou ponto facultativo nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro no âmbito da administração pública municipal. A decisão está prevista no Decreto Municipal nº 4.505 e foi divulgada para organizar o funcionamento dos órgãos públicos durante o período de fim de ano.

Com isso, as repartições públicas municipais terão o atendimento suspenso nessas datas. No entanto, os serviços considerados essenciais seguirão funcionando normalmente, garantindo o atendimento imediato e necessário à população.

De acordo com o município, a medida busca ajustar a rotina administrativa neste período de menor demanda, sem comprometer a prestação dos serviços indispensáveis. A prefeitura reforça que áreas como saúde, segurança e demais setores essenciais manterão suas atividades conforme a necessidade da população.